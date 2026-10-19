“A GOP-aligned super PAC has more than tripled its investment in the Ohio Senate race over the last week as it seeks to boost a socialist candidate — an apparent attempt to sink former Democratic Sen.
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