Самая универсальная боевая машина России – «Лотос»

Их озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Это новая самоходная артиллерийская установка для воздушно-десантных войск (ВДВ), которая позволит заменить по своим возможностям все предыдущие типы вооружения ВДВ.
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