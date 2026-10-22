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«Рокетс» командными усилиями уверенно победили «Мэверикс» в стартовой встрече – 128:110. Форварды Кевин Дюрэнт и Джабари Смит набрали по 30 очков и стали самыми результативными в своей команде.