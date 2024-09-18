Экс-омбудсмена Денисову подозревают в незаконном обогащении

У экс-омбудсмена, руководителя Украинского центра защиты прав человека и члена правления Пенсионного фонда Украины Людмилы Денисовой нашли признаки недостоверного декларирования почти на 10 млн гривен и недостоверного декларирования более чем на 32,4 млн гривен.