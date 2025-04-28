Фельдшер погиб в ДТП со скорой помощью и Mercedes в Белгороде Смертельное ДТП со скорой в Белгороде. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков В Белгороде произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Mercedes.