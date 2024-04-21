На Украине причиной рассылки повесток умершим назвали необновление данных в ТЦК

Главная причина, почему скончавшимся гражданам Украины продолжают отправлять повестки из военкоматов, ― это несвоевременное обновление персональных данных, признал 21 апреля Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).