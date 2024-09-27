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Царьград

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Сигнал тревоги прозвучал в екатеринбургском вузе

Сигнал тревоги прозвучал в екатеринбургском вузе

Всех студентов УрГЭУ эвакуировалиС эвакуации студентов и сотрудников начался в Екатеринбурге, в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) день 27 сентября.

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