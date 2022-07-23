ВСУ выпустили 10 ракет по Донецку из РСЗО «Град»

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировало, что украинская армия вновь обстреляла Донецк, выпустив по Кировскому району 10 ракет из РСЗО «Град».
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировало, что украинская армия вновь обстреляла Донецк, выпустив по Кировскому району 10 ракет из РСЗО «Град».
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