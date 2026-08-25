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Житель Туапсе осужден на 16 лет за насилие над малолетними сестрами

Житель Туапсе осужден на 16 лет за насилие над малолетними сестрами

Краснодарский краевой суд вынес приговор 69-летнему жителю Туапсинского района. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и приговорен к 16 годам лишения свободы.

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