Житель Туапсе осужден на 16 лет за насилие над малолетними сестрами

Краснодарский краевой суд вынес приговор 69-летнему жителю Туапсинского района. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и приговорен к 16 годам лишения свободы.
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