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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА признала, что судьи пропустили нарушение правил на Луке Дончиче в концовке 4-го матча против «Миннесоты»

«Макдэниэлс перекрывет путь Дончичу, создавая контакт ногами, из-за которого тот теряет равновесие», – говорится в отчете.

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