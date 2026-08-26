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Обновленный Renault 5 E-Tech electric станет мощнее в базовой версии

Обновленный Renault 5 E-Tech electric станет мощнее в базовой версии

Обновленный Renault 5 E-Tech electric станет мощнее в базовой версии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech electric дебютировал в феврале 2024-го и оказался весьма популярным.

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