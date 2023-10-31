В регионах заявили о дефиците учителей математики и русского языка

РБК опросил 85 регионов о ситуации с наличием педагогов. Ответы поступили из 40 регионов. Нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом из нихФото: Александр Кряжев / РИА Новости РБК опросил 85 регионов о ситуации с наличием в каждом из них учителей всех необходимых профилей.