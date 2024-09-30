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Губернатор Мельниченко поздравил новые регионы с Днём воссоединения с Россией

Губернатор Мельниченко поздравил новые регионы с Днём воссоединения с Россией

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в соцсетях обратился к землякам и жителям новых регионов и поздравил их с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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