Губернатор Мельниченко поздравил новые регионы с Днём воссоединения с Россией

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в соцсетях обратился к землякам и жителям новых регионов и поздравил их с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
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