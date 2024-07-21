Bloomberg: Байден в последний раз встретится с элитой демпартии США

Президент США Джо Байден планирует встречу с ключевыми политическими советниками в выходные в попытке возродить свою избирательную кампанию и убедить колеблющихся членов Демократической партии в своей способности выиграть повторно.
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