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Суть Событий

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"Пуговка" из "Папиных дочек" призналась, что вышла замуж и уже развелась

"Пуговка" из "Папиных дочек" призналась, что вышла замуж и уже развелась

Катя Старшова запомнилась зрителям ролью Пуговки в "Папиных дочках". Сейчас актрисе 24 года. Недавно она ошарашила поклонников признанием, что вышла замуж.

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