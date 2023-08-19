Такое мнение высказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер, сообщает Air&Space Forces.
Освоить F-16 украинские пилоты смогут только через 5 лет
Комментарии
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Наталья Мирная Бэкеи
Это по-укропски с юмором.
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3 час.
Вячеслав Дегтярев
де до такой степени они бараны, как их преподносят СШАшники и Еврики....... они тоже в СССРе жили и учились....... это тоже списывать нельзя........я против них, но они намного умней американов.................
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2 час.
Иван Петров
вообще, неплохая сделка: стоимость обучения, стоимость F-16 (50млн$), минуты полета и - долг на усраине
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1 час.
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