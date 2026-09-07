Братья Кристовские раскрыли секреты воспитания 13 детей

Солисты Uma2rman, братья Кристовские, рассказали об итоге воспитания 13 детей. Сергей и Владимир делятся своими методиками, подчеркивая важность уважения и самостоятельности.
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