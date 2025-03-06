Нечем воевать: как помощь Украине подорвала военный потенциал США

Global Look Press/Airman Keagan Lee/Keystone Press Agency В Пентагоне началась охота на ведьм. Главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна отправили в отставку – он занимал одну из высших должностей в военной иерархии США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии