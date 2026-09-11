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Царьград

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Был ли теракт 11 сентября делом рук ЦРУ? С ответом ветерана "Альфы" не все согласятся

Был ли теракт 11 сентября делом рук ЦРУ? С ответом ветерана "Альфы" не все согласятся

То, что теракт 11 сентября был делом рук ЦРУ, достаточно популярная теория. За 25 лет с момента событий появилось множество доказательств и не меньше опровержений.

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