В вагон метро зашли 2 девушки в хиджабах с сумками с надписью "Смерть ближе, чем вы думаете": Тут я начала действовать

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Olga

Хиджабы и никабы нужно в России законодательно запретить. Они даже в мусульманских странах запрещены. Почему у нас ходят эти замотанные непонятные существа? Ведь в такой одежде и мужчина террорист легко может спрятаться! Москвичка была абсолютно права, когда сообщила машинисту поезда в метро о подозрительных замоташках с мрачными надписями на сумках. Такие могли оказаться шахидками и радикалами любого толка. Сколько уже было взрывов в нашем метро из-за похожих персонажей, поэтому подобных особ всегда нужно проверять. Такая одежда подозрительна, недаром она настораживает русских людей. Поэтому запрет на её ношение - насущная необходимость.