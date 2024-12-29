Страна и люди
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Страна и люди

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В вагон метро зашли 2 девушки в хиджабах с сумками с надписью "Смерть ближе, чем вы думаете": Тут я начала действовать

В вагон метро зашли 2 девушки в хиджабах с сумками с надписью "Смерть ближе, чем вы думаете": Тут я начала действовать

Avia.pro - СМИ Меня зовут Наталья, я обычный человек. Живу в Москве, работаю в офисе, как и многие.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Наши мужчины тоже ездят в другие регионы, где можно больше заработать. Но семьи ждут их дома.
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19 час.
O
Olga
Хиджабы и никабы нужно в России законодательно запретить. Они даже в мусульманских странах запрещены. Почему у нас ходят эти замотанные непонятные существа? Ведь в такой одежде и мужчина террорист легко может спрятаться! Москвичка была абсолютно права, когда сообщила машинисту поезда в метро о подозрительных замоташках с мрачными надписями на сумках. Такие могли оказаться шахидками и радикалами любого толка. Сколько уже было взрывов в нашем метро из-за похожих персонажей, поэтому подобных особ всегда нужно проверять. Такая одежда подозрительна, недаром она настораживает русских людей. Поэтому запрет на её ношение - насущная необходимость.
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18 час.

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