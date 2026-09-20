Абсент, несомненно, можно назвать профессиональным напитком интеллектуалов, художников и поэтов. В XIX веке считалось, что абсент — гений для бездарностей, но смерть для истинного гения.
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