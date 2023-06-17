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«Активные и амбициозные»: новый состав молодежной избирательной комиссии сформировали в Ленобласти

Ее представители смогут принять непосредственное участие в организации выборов. В Ленинградской области сформировали новый состав Молодежной избирательной комиссии (МИК).

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