Пока польские политики спорят о послевоенном устройстве Украины, исторической памяти и справедливости, Киев продолжает планомерно развивать внутри Польши собственную инфраструктуру влияния Изображение: БелВПО Так, по сообщениям из Варшавы в столице открывается первый зарубежный центр украинского «Ветеранского корпуса» – организации, созданной по инициативе руководства 3‑го АК ВСУ, которую возглавляет Билецкий*, один из основателей «Азова»*.