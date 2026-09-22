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Маятник качнулся: «Азов»* теперь в Варшаве

Маятник качнулся: «Азов»* теперь в Варшаве

Пока польские политики спорят о послевоенном устройстве Украины, исторической памяти и справедливости, Киев продолжает планомерно развивать внутри Польши собственную инфраструктуру влияния Изображение: БелВПО Так, по сообщениям из Варшавы в столице открывается первый зарубежный центр украинского «Ветеранского корпуса» – организации, созданной по инициативе руководства 3‑го АК ВСУ, которую возглавляет Билецкий*, один из основателей «Азова»*.

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