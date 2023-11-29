Учёные нашли объяснение регулярных вспышек гамма-излучения от чёрной дыры Млечного Пути, направленных в сторону Земли

В исследовании, проведённом астрофизиками из Национального университета Мексики, было обнаружено, что гамма-излучение из окрестностей черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути связано со скоплением газа, вращающегося с большой скоростью.
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