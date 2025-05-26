Почему римляне не носили сапоги и штаны

Сегодня в нашем шкафу есть джинсы, спортивные костюмы и хотя бы одна пара ботинок. Казалось бы, что может быть естественнее? Но представьте, что в одном из величайших государств древности, Риме, эти удобные вещи долгое время запрещали.
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