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Царьград

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В Сочи задержали начальника полиции аэропорта

В Сочи задержали начальника полиции аэропорта

Причина задержания – взятки.Начальник аэропорта Сочи задержан по подозрению во взяточничестве. За деньги он позволял провозить шестнадцатые айфоны из Дубая без деклараций.

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