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Царьград

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Во Владимирской области взорвали снаряд и мину времен ВОВ

Во Владимирской области взорвали снаряд и мину времен ВОВ

Жители Гороховца обнаружили при земляных работах проржавевшие 76-мм артиллерийский снаряд и 82-мм минометную мину.

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