Трамп-младший выложил видео о скором прекращении военной помощи США Киеву

Дональд Трамп-младший, сын кандидата от Республиканской партии, победившего на президентских выборах в США, опубликовал в Instagram (запрещенной в России соцсети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) видео, намекающее на скорое прекращение военной помощи США Украине.
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