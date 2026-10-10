Чемпионка России по женскому хоккею, 42-летняя Юлия Карпова умерла от рака

Российский хоккей понес тяжелую утрату.Российский хоккей понес тяжелую утрату. Юлия КарповаНа 43-м году жизни скончалась Юлия Карпова — известная хоккеистка, чемпионка России и внучка прославленного Николая Карпова, одного из самых ярких игроков в истории отечественного хоккея.
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