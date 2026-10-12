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СВР: Европа расписалась в неспособности честно конкурировать с «Росатомом» и заказала кампанию против «Пакш-2»

СВР: Европа расписалась в неспособности честно конкурировать с «Росатомом» и заказала кампанию против «Пакш-2»

Европейские политики фактически признали, что их производители не могут на равных соперничать с «Росатомом» на рынке ядерной энергетики.

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