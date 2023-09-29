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Медедев о мячах в Пекине: «Я могу выигрывать турниры в таких условиях. Но для тенниса это не очень хорошо»

Он обыграл Томми Пола – 6:2, 6:1. «Нам обоим было непросто. У обоих небольшая акклиматизация. У него, возможно, посильнее – он приехал из более холодного климата.

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