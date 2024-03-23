МО РФ: ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 марта сумели помешать попыткам формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки, целями которых могли стать объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
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