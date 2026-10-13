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Царьград

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Киев не предупредили о баллистике: Хитрая "схема" Зеленского и демократов? Подполье выдало новую версию

Киев не предупредили о баллистике: Хитрая "схема" Зеленского и демократов? Подполье выдало новую версию

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев выдал ещё одну версию о причинах вчерашнего обстрела Киева русской армией.

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