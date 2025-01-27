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Венгрия может ослабить санкционное давление на Россию ради $18 млрд потерь

Венгрия может ослабить санкционное давление на Россию ради $18 млрд потерь

Венгрия обсуждает с ЕС условия продления антироссийских санкций. Премьер Виктор Орбан выразил обеспокоенность миллиардными убытками страны и предложил условия, включая возвращение Украиной транзита газа и безопасности нефти.

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