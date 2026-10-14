Мирошник: Россия с мая 2025 года передала Киеву 3976 пленных военных

Россия с мая 2025 года передала Киеву 3976 пленных военных, Киев вернул 3886 российских военнослужащих.
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