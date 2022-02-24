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Представлен самый мощный смартфон американского производителя BLU

Представлен самый мощный смартфон американского производителя BLU

Компания BLU представила свой самый мощный смартфон на сегодняшний момент, который получил название BLU G91 Max.

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