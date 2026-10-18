Капризов в полном порядке.Кирилл Капризов начал текущий сезон очень бодро. Предполагалось, что форварду «Миннесоты» будет крайне непросто из-за возросшего давления — он должен был войти в регулярный чемпионат в статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста планеты.