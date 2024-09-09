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Израиль провёл одну из самых массированных атак Сирии, ударив сразу по трём провинциям

Израиль провёл одну из самых массированных атак Сирии, ударив сразу по трём провинциям

ВВС Израиля провели одну из самых массированных атак на Сирию, нанеся серию авиаударов сразу по трем провинциям.

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