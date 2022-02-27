«Зенит» перед «Рубином»: «тоннель» для Семака и отсутствие Ракицкого, его позиция в соцсетях – личное дело игрока, никто не оставляет клуб

Сегодня «Зенит» заезжает на предматчевый карантин, Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев вряд ли сыграют с «Рубином», с высокой долей вероятности можно утверждать, что завтра с первых минут на поле» Газпром Арены» выйдет тот же состав, что и в ответном поединке с «Бетисом», сообщает портал Бобсоккер.