«Зенит» перед «Рубином»: «тоннель» для Семака и отсутствие Ракицкого, его позиция в соцсетях – личное дело игрока, никто не оставляет клуб

Сегодня «Зенит» заезжает на предматчевый карантин, Ярослав Ракицкий и Далер Кузяев вряд ли сыграют с «Рубином», с высокой долей вероятности можно утверждать, что завтра с первых минут на поле» Газпром Арены» выйдет тот же состав, что и в ответном поединке с «Бетисом», сообщает портал Бобсоккер.
Популярные статьи
- Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла IJF, Кубок Европы в Оренбурге отменен
- «Задоров – типичное дитя 90-х. Таких надо лечить. Сколько бы он не клевал Россию, своим в Америке все равно не будет», - Кожевников жёстко ответил защитнику «Калгари»
- К бойкоту российских лыжников со стороны норвежских спортивных чиновников. Забыли они Гитлера
Свежие комментарии