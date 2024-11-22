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Кардиолог назвал основные принципы питания при сердечно-сосудистых заболеваниях

Кардиолог назвал основные принципы питания при сердечно-сосудистых заболеваниях

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо пересмотреть режим питания и избегать употребления продуктов, богатых холестерином, рассказал «Известиям» 22 ноября главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.

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