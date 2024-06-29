Какие средства против комаров неэффективны и вредны

Сегодня на прилавках магазинов есть средства от комаров «на любой вкус и цвет». Но все ли эти репелленты одинаково эффективны? А главное – не вредят ли они здоровью человека, если убивают наповал насекомых? Опасен ли DEET? Диэтилтолуамид – одно из химических соединений, которое часто используется в качестве репеллента.