Врач Андреев: людям с четырьмя болезнями сердца и сосудов нельзя ходить в баню

Баня имеет довольно внушительный список противопоказаний: как временных, так и абсолютных. К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония II и III степени, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит.
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