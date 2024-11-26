Врач Андреев: людям с четырьмя болезнями сердца и сосудов нельзя ходить в баню

Баня имеет довольно внушительный список противопоказаний: как временных, так и абсолютных. К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония II и III степени, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит.