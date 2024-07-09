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В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки дронов

В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки дронов

Пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова заявила о введении ограничений на прибытие и отправку самолетов в волгоградской воздушной гавани после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российский регион.

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