В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки дронов

Пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова заявила о введении ограничений на прибытие и отправку самолетов в волгоградской воздушной гавани после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российский регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии