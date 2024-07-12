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Трамвай №13 сошёл с рельсов и атаковал машину на улице Писарева в Новосибирске

Трамвай №13 сошёл с рельсов и атаковал машину на улице Писарева в Новосибирске

На пути общественного транспорта оказалась припаркованная иномарка, которую он, конечно, не объехал.Городская легенда Новосибирска – трамвай №13 – утром в пятницу, 12 июля, снова попал в сводки новостей.

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