Расчет "Мста-С" разгромил пункт управления БПЛА на красноармейском направлении

Минобороны РФ Военные расчета 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ, который располагался в полуразрушенном здании на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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