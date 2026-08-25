Джиджи Хадид в "голом" платье и с осветлёнными бровями появилась на обложке Vogue

Джиджи Хадид появилась на обложке сентябрьского Vogue France. В съёмке 31-летняя супермодель и возлюбленная актёра Брэдли Купера позировала в "голом" кружевном платье от Saint Laurent в сочетании с серьгами от Graff и с осветлёнными бровями.