Джиджи Хадид в "голом" платье и с осветлёнными бровями появилась на обложке Vogue

Джиджи Хадид появилась на обложке сентябрьского Vogue France. В съёмке 31-летняя супермодель и возлюбленная актёра Брэдли Купера позировала в "голом" кружевном платье от Saint Laurent в сочетании с серьгами от Graff и с осветлёнными бровями.
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