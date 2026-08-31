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Сухогруз «Омский-107» сел на мель в турецком Шиле

Сухогруз «Омский-107» сел на мель в турецком Шиле

Сухогруз «Омский-107» после повреждения в Новороссийске дрейфовал и сел на мель в районе турецкого Шиле, экипаж покинул судно.

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