В Европе появились случаи заражения штаммом ковида, который называют мега-мутантом

Новый вариант вируса SARS-CoV-2, впервые недавно обнаруженный в Африке, уже добрался до Европы. Что это за мутант и надо ли его бояться? фото: iStockphotoПо планете этой зимой массово «прогулялся» коронавирус под «кодовым» названием JN.