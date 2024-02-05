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В Европе появились случаи заражения штаммом ковида, который называют мега-мутантом

В Европе появились случаи заражения штаммом ковида, который называют мега-мутантом

Новый вариант вируса SARS-CoV-2, впервые недавно обнаруженный в Африке, уже добрался до Европы. Что это за мутант и надо ли его бояться? фото: iStockphotoПо планете этой зимой массово «прогулялся» коронавирус под «кодовым» названием JN.

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