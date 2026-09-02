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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» встретится с «Ахматом». Приходите поддержать казанцев на «Ак Барс Арене»!

Матч пройдет в понедельник, 7 сентября, в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена». Казанцы после шести туров идут в турнирной таблице седьмыми, обладая девятью очками.

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