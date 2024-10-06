Более, чем на 240 миллионов рублей произвели мебели, швейной продукции, оказали услуг в невьянской ИК-46 с начала года

В исправительной колонии №46 (ИК-46) в Невьянске ГУФСИН России по Свердловской области за девять месяцев 2024 года объем выпуска готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг превысил 240 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе.